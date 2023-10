STEEL MEETS STEEL indoor in Oberhausen!

Da das diesjährige "Steel-meets-Steel-Open Air" mangels Ausweichgelände abgesagt werden musste, gibt es zwei gute Neuigkeiten.



Die erste: ab 2024 hat das Festival ein neues Zuhause gefunden und ist wieder am Start.



Die zweite: am 4. November findet eine kleinere Ausgabe im Resonanzwerk in Oberhausen statt.



Dabei werden euch FABULA RASA, WIZARD, THY SPELLCRAFT und CUSTARD einheizen. Und als Headliner fungiert VICTOR SMOLSKI'S ALMANAC, der dieses Jahr gleich zwei Jubiläen feiert: 40 Jahre "live on stage" und 30 Jahre seit der ersten Veröffentlichung. Er hat natürlich einige Überaschungen geplant, einen Teil davon verrät er im Clip.



'Victor Smolski Anniversary Headliner Show at Steel Meets Steel Festival - 40 years live performance!'







https://www.youtube.com/watch?v=BwkU27WLuXg





Weitere Infos findet ihr unter:

https://www.facebook.com/Steelmeetssteel/?locale=de_DE

sowie:

https://www.resonanzwerk.de/