STAHLMANN: Neue Single 'Ein letztes Glas' veröffentlicht

Die NDH-Band STAHLMANN hat eine neues Single mit dem Namen 'Ein letztes Glas' veröffentlicht. Es ist die damit die dritte Single aus dem neuen Album "Schwarz wie der Tod", welches am 27.02.2026 via SDK777 erscheinen wird.



Ab März ist die Band dann mit der neuen Platte auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:

13.03.2026 Hamburg  Logo

14.03.2026 Bochum  Matrix

27.03.2026 Leipzig - Hellraiser 2

28.03.2026 Berlin  FRANNZ

10.04.2026 Schwerin  Zenit

11.04.2026 Göttingen  EXIL

24.04.2026 Frankfurt  Nachtleben

25.04.2026 München  Backstage

22.05.2026 Kaiserslautern  Kammgarn

https://www.youtube.com/watch?v=yHIIihdFTaQ