STAHLMANN: Neue Single 'Ein letztes Glas' veröffentlicht
Die NDH-Band STAHLMANN hat eine neues Single mit dem Namen 'Ein letztes Glas' veröffentlicht. Es ist die damit die dritte Single aus dem neuen Album "Schwarz wie der Tod", welches am 27.02.2026 via SDK777 erscheinen wird.
Ab März ist die Band dann mit der neuen Platte auf Tour.
Folgende Termine sind bestätigt:
13.03.2026 Hamburg Logo
14.03.2026 Bochum Matrix
27.03.2026 Leipzig - Hellraiser 2
28.03.2026 Berlin FRANNZ
10.04.2026 Schwerin Zenit
11.04.2026 Göttingen EXIL
24.04.2026 Frankfurt Nachtleben
25.04.2026 München Backstage
22.05.2026 Kaiserslautern Kammgarn
https://www.youtube.com/watch?v=yHIIihdFTaQ
