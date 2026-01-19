SHOTGUN JUSTICE: Neues Album "Circles" für März angekündigt
19.01.2026 | 20:06
Die deutsche Thrash-Metal-Band SHOTGUN JUSTICE wird am 06.03.2026 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Circles" und wird via Housemaster Records/HoFa erscheinen.
Aktuell ist zum neuen Werk ein Album-Trailer verfügbar.
Live wird die Band wie folgt zu erleben sein:
07.03.2026 Peine Garage
18.04.2026 Hildesheim - Thav
06.06.2026 Sophiental - Rock am Kanal
12.09.2026 Braunschweig - Musikfest
https://www.youtube.com/watch?v=1zE7nA49F_E
Quelle:
- Sub SoundS
Redakteur:
- Swen Reuter
Tags:
