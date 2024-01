SONJA auf Europa-Tour im April

Die amerikanischen Gothic Rocker von SONJA überqueren im April für ein paar Club-Gigs den großen Teich. Beendet wird der Abstecher in die alte Welt dann beim legendären KEEP IT TRUE-Festival.

Hier die entsprechenden Daten:

16.04.2024 BE Ghent (Asgaard)

17.04.2024 NL Tilburg (Roadburn / Next Stage 013)

18.04.2024 NL Leeuwarden (Alternative Rockcafé Mukkes)

19.04.2024 DK Copenhagen (Stengade)

20.04.2024 DE Hamburg (Bambi Galore)

21.04.2024 DE Berlin (Urban Spree)

23.04.2024 DE Leipzig (Black Label)

24.04.2024 DE Bochum (Die Trompete)

25.04.2024 DE Kassel (Goldgrube)

26.04.2024 DE Göppingen (Zille)

27.04.2024 DE Lauda-Königshofen (Keep It True Festival)