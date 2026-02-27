SONATA ARCTICA veröffentlicht neue Single

Die Finnen SONATA ARCTICA haben mit 'Freedom Concept' eine neue Single veröffentlicht. Der Song erscheint im Rahmen des 30-jährigen Bandjubiläums, gefolgt von ausgedehnten Tour-Plänen.



Sänger Tony Kakko erklärt:

" 'Freedom Concept', ein Song über das Verstehen und Missverstehen des Konzepts von Freiheit, darüber, dass man oft vergisst, dass sie immer mit Verantwortung einhergeht, und darüber, dass welche Werte und Gedanken auch immer man selbst hat, nicht automatisch an die eigenen Nachkommen weitergegeben werden, und dass das in den meisten Fällen verdammt nochmal eine großartige Sache ist... Es lag schon eine ganze Weile auf meinem Schreibtisch, und wir dachten, diese Art von melodischem Power-Metal-Brett, für das wir bekannt sind, wäre eine gute Möglichkeit, die 30-jährige "Tourette" zu feiern, die wir Ende Januar 2026 gestartet haben, WÄHREND wir gleichzeitig an unserem nächsten Studioalbum arbeiten. Dieser Song wird NICHT darauf sein. Also ... ein besonderer Extra- Snack zwischen den Mahlzeiten. Viel Spaß!"



Freedom Concept







https://www.youtube.com/watch?v=YrZtxBeI5FY



Sonata Arctica 30th Anniversary Tour, hier die Deutschland-Termine:



09.07.2026 (DE) - Balingen - RV Bang Open Air Festival

29.10.2026 (DE) - Leipzig - Haus Auensee - w/ BEAST IN BLACK

05.11.2026 (DE) - Berlin - Columbiahalle - w/ BEAST IN BLACK

06.11.2026 (DE) - Hannover - Swiss Life Hall - w/ BEAST IN BLACK

07.11.2026 (DE) - Ludwigsburg - MHP Arena - w/ BEAST IN BLACK

08.11.2026 (DE) - Offenbach - Stadthalle Offenbach - w/ BEAST IN BLACK

20.11.2026 (DE) - München - Zenith - w/ BEAST IN BLACK

22.11.2026 (DE) - Oberhausen - Turbinenhalle - w/ BEAST IN BLACK

23.11.2026 (DE) - Hamburg - Inselparkhalle - w/ BEAST IN BLACK

Quelle: Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sonata arctica freedom concept deutschland tour 2026 beast in black