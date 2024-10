SOILWORK: Frischer Wind mit 'Spirit Of No Return'

Nachdem Simon Johansson nun den Aufstieg vom Live-Musiker zum festen Bandmitglied geschafft hat, gibt es aus dem Hause SOILWORK auch neue Musik zu hören. Mit 'Spirit Of No Return' steuert der Neuling auch direkt einen ersten Beitrag zum neuen Album. Fans dürfen gespannt sein, was die Schweden noch in Zukunft aus dem Hut zaubern werden.

Die Band dazu: "'Spirit Of No Return' ist eine heftige Erinnerung an die Vergangenheit, aber auch eine Einführung in die neue Ära von SOILWORK, bei der wir die thrashigeren frühen Tage genommen und in ein neues, schwereres Gewand gekleidet haben. Die Texte befassen sich mit dem Drang, dazuzugehören und sich anzupassen - und wie es am Ende katastrophal sein kann, wenn du dein wahres Selbst aufgibst."

Demnächst könnt ihr die Band zusammen mit ARCH ENEMY und IN FLAMES in folgenden Städten auch live sehen:

11.10. DE Hamburg – Sporthalle

12.10. DE Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall

15.10. CH Zürich – The Hall

18.10 DE Stuttgart – Schleyer-Halle

19.10. DE Frankfurt - Jahrhunderthalle

20.10. DE München – Zenith

22.10. AT Wien – Gasometer

26.10. DE Dresden – Messe

27.10. DE Berlin – Columbiahalle