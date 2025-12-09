SOEN veröffentlichen dritte Single 'Discordia'

Mit 'Discordia' veröffentlicht SOENbereits die dritte Single vom kommenden Album "Reliance".

Der düstere Song zeigt die Band von einer eher ungewohnteren Seite und lässt erahnen, was das neue Album sonst noch zu bieten hat.

"Discordia" ist das Ergebnis davon, dass wir uns selbst sowohl klanglich als auch emotional in neue Bereiche gedrängt haben, sagt Schlagzeuger Martin Lopez. Wir haben mit dunkleren Klangtexturen experimentiert, um den Abstieg von Selbstschutz in Isolation einzufangen.

Der Song bewegt sich in der Spannung zwischen dem Wunsch nach Verbindung und dem Errichten von Mauern, um Schmerz zu vermeiden. Er ist ein Stück, das aus Verletzlichkeit entstanden ist  und aus unserer Bereitschaft, die unbequemen Ecken unseres Sounds zu erforschen, ergänzt Sänger Joel Ekelöf.

"Reliance" erscheint am 16.01.2026 durch Silver Lining Music.

Discordia

https://www.youtube.com/watch?v=ge3Ag1qYViE