ALISSA WHITE-GLUZ: Statement zu ihrem ersten Video

Die kanadische Sängerin ALISSA WHITE-GLUZ startete ihre Solo-Karriere mit der neuen Single 'The Room Where She Died', die heute auch offiziell über Napalm Records erschienen ist.



Seit Jahren veröffentlicht ALISSA exklusiv für ihre Patreon-Community eigene Songs und selbst gedrehte Musikvideos. Jetzt kollaboriert sie mit Oliver Palotai von KAMELOT, mit dem sie bereits mehrfach aufgetreten ist und Songs geschrieben hat.



ALISSA über 'The Room Where She Died':

" 'The Room Where She Died' markiert für mich den Beginn eines neuen Kapitels, das aus tiefer Kreativität und neu entfachtem Feuer entstanden ist. Es ist der erste Schritt in eine Welt, die ich seit Jahren im Hintergrund aufgebaut habe, und eine von vielen Kollaborationen mit Oliver Palotai, meinem Bandkollegen bei KAMELOT, mit dem ich einen großartigen kreativen Flow habe.

Das Komponieren dieser Musik, das Konzipieren des Videos und auch das Malen des Single-Artworks haben mich auf eine Weise neu belebt, die ich nicht erwartet hatte. Es hat mich daran erinnert, warum ich es liebe, Kunst zu schaffen. Ich habe meine Fähigkeiten als Performerin, Sängerin und Songwriterin über viele Jahre hinweg verfeinert und habe das Gefühl, endlich an einem Punkt angelangt zu sein, an dem ich meine Arbeit für sich selbst sprechen lassen kann. Ich habe jede Faser meiner Leidenschaft, meines Schmerzes und meiner Entschlossenheit in dieses Projekt gesteckt und war noch nie so inspiriert wie jetzt. Ich hoffe, ihr könnt diese Begeisterung auch spüren, denn das ist erst der Anfang! Ich bin unendlich dankbar für die überwältigende Resonanz auf 'The Room Where She Died' und die Liebe und Ermutigung, die ich bereits von meinen Kollegen, Fans und der Metal-Community insgesamt erhalten habe. Vielen Dank!"



The Room Where She Died - by ALISSA







https://www.youtube.com/watch?v=MvnKywEnTZI



[Photo Credit: Heilemania]

