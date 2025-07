SODOM-Biographie im August

Die offizielle SODOM-Biografie "Auf Kohle geboren" von Holger Schmenk wird nun am 29. August im Index Verlag erscheinen.

Unter diesem Link könnt ihr die offizielle SODOM-Biografie von Holger Schmenk (u.a. "Kumpels in Kutten") direkt beim Index Verlag vorbestellen. Der Klappentext des Buchs lautet wie folgt:

"Mitten im Ruhrpott, wo Kohlestaub und Bier zum Alltag gehören, entstand 1982 eine Band, die den Metal für immer verändern sollte. SODOM, die lauteste Antwort auf den Weltschmerz! Tief verwurzelt in Gelsenkirchen-Buer mitten im Ruhrgebiet, dem Epizentrum der deutschen Heavy-Metal-Szene, braute sich ab Anfang der achtziger Jahre etwas zusammen, das innerhalb weniger Jahre Legendenstatus erlangen sollte. Thrash Metal à la Sodom, Kreator oder Darkness. Dr. Holger Schmenk hat für dieses Buch die tiefsten Kellerproberäume besucht und die härtesten Kneipen durchforstet, um die ungefilterte Wahrheit über Tom Angelripper und seine wechselnden Mitstreiter ans Licht zu bringen. Von den wilden Anfangstagen mit dem "Witching Metal"-Demo zum internationalen Durchbruch mit "Agent Orange" bis in die Gegenwart. Hier kommt die ungeschönte Story einer Thrash-Legende, die mehr Gitarristen verbraucht hat als andere Bands Verstärker. Eine turbulente Karriere voller Höhen und Tiefen. "Auf Kohle geboren" erzählt die Geschichte eines Bergmannssohns aus Gelsenkirchen-Buer, der vom Malocher unter Tage zum international gefeierten Metal-Star wurde, ohne seine Wurzeln zu vergessen oder sich zu verbiegen. Ein Muss für jeden, der wissen will, wie eine der härtesten Bands Deutschlands durch vier Jahrzehnte Metal-Geschichte gekommen ist. Kompromisslos, laut und immer echt!"