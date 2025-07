Neues Album von LOTAN

Die Dänen um Frontmann Martin Rubini, welche auch unter dem Namen LOTAN bekannt sind, werden am 15.08.2025 ihr zweites Album "Yetzer Hara" veröffentlichen. Die neue Platte wird via Emanzipation Productions erscheinen und wurde bereits durch die Single 'Emanzipation Productions' angekündigt.





"Yetzer Hara" Trackliste:





01-Minenwerfer

02-Scorched Tyranny

03-Omnicide Manifest

04-Crown Of Rope

05-Incantation Of Hatred

06-Heksenat

07-Violent End

08-Righteous Fury



Righteous Fury (official video)



https://www.youtube.com/watch?v=P7Zqn_Y1f9c

