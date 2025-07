Neuer Vorab-Song von CASTLE RAT

Die okkulten Doom-Metaller CASTLE RAT aus Brooklyn melden sich mit neuer Musik zurück: Am 19.09.2025 erscheint via King Volume Records ihr neues Album mit dem Titel "The Bestiary".

Als weiteren Vorgeschmack auf das neue Werk gibt es jetzt den Track 'Wolf I' auf YouTube zu hören.

Wolf I

https://www.youtube.com/watch?v=0CSuRG32PDM

Quelle: Youtube Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: castle rat the bestiary wolf i king volume records