Neue Mucke von PARADOX

Die deutsche Thrash Metal-Institution PARADOX hat einen ersten Song aus dem kommenden neuen Album "Mysterium" veröffentlicht, das am 26. September 2025 über High Roller Records erscheinen wird.

Ein Lyric-Video zum Song 'Kholat' ist hier verfügbar:

Kholat

https://www.youtube.com/watch?v=5BdgZMnOBNk

"Mysterium" Album Tracklist:

01. Kholat

02. Abyss Of Pain And Fear

03. Grief

04. Those Who Resist

05. One Way Ticket To Die

06. Pile Of Shame

07. Tunguska

08. Fragrance Of Violence

09. Mysterium

10. The Demon God

11. Within The Realms Of Gray (CD Bonus)