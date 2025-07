ARION: Vom Imperium zum Untergang

Vom Album "The Light That Burns The Sky", das am 28. Februar 2025 via Reigning Phoenix Music erschienen ist, hat die Band mit 'From An Empire To A Fall' ein neues Lyric-Video am Start.



Gitarrist und Songschreiber Iivo Kaipainen freut sich:

"Endlich hat auch 'From An Empire To A Fall' einen eigenen Clip erhalten! Das Stück erzählt von einst Unterlegenen, die zu neuer Stärke gefunden haben und ihren großen Erzfeindinnen und -feinden zeigen, was eigentlich in ihnen steckt. Fight fire with fire!"



From An Empire To A Fall







https://www.youtube.com/watch?v=HHKfJUhr3HE



