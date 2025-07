NARAKA kündigt neues Album an

Aus Frankreich kommt neuer Melodic Death Metal von NARAKA. Das Quartett aus Paris schickt am 24.10.2025 mit "Born in Darkness" das zweite Studioalbum, nach "In Tenebris" (2021), via Art Gates Records, ins Rennen. Auf YouTube gibt es bereits jetzt den Namensgeber, der neuen Platte, als kleinen Vorgeschmack. "Born in Darkness" Trackliste: 01-Apocalypsis Diem 02-Born In Darkness 03-Something Woke Up 04-Blazing Sun 05-Hellhound 06-Tyrants 07-Sorcerer 08-Deus Belli 09-Lost 10-The Reign In Red 11-Parasite 12-The Last Day on Earth 13-Lost (acoustic version)





