SKYEYE in der Nacht

Mit 'Nightfall' haben die Schwermetaller von SKYEYE die nächste Single am Start.

Passend hierzu erscheint mit "New Horizons" am 19. Juli die neue Scheibe über Reaper Entertainment.

Anbei die Songliste:

01. The Descenders

02. Fight!

03. Far Beyond

04. Railroad Of Dreams

05. Saraswati

06. New Horizons

07. The Voice From The Silver Mountain

08. Forgotten Nation

09. Nightfall

10. The Emerald River

11. 1917