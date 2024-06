KRYPTOS mit nächster Single

Bevor am 05. Juli mit "Decimator" die nächste KRYPTOS-Scheibe erscheint, hauen die Thrasher uns mit 'Sirens Of Steel' den nächsten Vorboten vor den Latz.

Das Album erscheint über AFM Records und hat folgende Songs:

01. Sirens Of Steel

02. Fall To The Spectre's Gaze

03. Turn Up The Heat

04. Electrify

05. Solaris

06. Decimator

07. In The Shadow Of The Blade

08. Pathfinder

09. We Are The Night