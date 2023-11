SKID ROW liebt es hochprozentig

SKID ROW bringen mit dem schwedischen Alkoholproduzenten Brands For Fans die erste SKID ROW-Kollektion auf den Markt.

Mit "Skid Row 18 and Life Single Origin Ultra Premium Rum" und dem "Skid Row Midnight Vodka. Skid Row Spirits" durchkreuzen die Amis die Welt der alkoholischen Getränke.

Der Rum wurde in amerikanischen Eichenfässern in Guyana gelagert und in seltenem Teak Holz in Europe zur Fertigstellung überführt. Er liefert dunkle Töne von Nougat mit einem kleinen Geschmack von gerösteter Kokosnuss und der Vanille Bohne. Das Aroma wird unterstützt mit eleganten Schichten von Trockenfrüchten, abgerundet mit einem samtig-weichen Schokoladen Finish. Auch der Vodka mit 40 % Vol kann sich sehen lassen, wie ihr dem Bild entnehmen könnt.

