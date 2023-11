ETERNAL SILENCE: Das Gebet der Unbeugsamen

Am 22. Dezember 2023 erscheint via Rockshots Records Die 5-Track-EP "3" von ETERNAL SILENCE. Heute lässt uns die Band an 'Prayer Of The Resilient' teilhaben.



Prayer Of The Resilient







https://www.youtube.com/watch?v=511TwtsM7To

