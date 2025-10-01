SINTAGE ist eins mit dem Wind

Die deutschen Heavy-Metaller SINTAGE haben die letzte Vorab-Single ihres zweiten Albums "Unbound Triumph" veröffentlicht, das am 17. Oktober 2025 über High Roller Records erscheinen wird.

'One With The Wind' kann hier zusammen mit einem Promo-Clip gestreamt werden.

One With The Wind

https://www.youtube.com/watch?v=YYdGt2lhOp0