SINTAGE ist eins mit dem Wind
01.10.2025 | 19:33
Die deutschen Heavy-Metaller SINTAGE haben die letzte Vorab-Single ihres zweiten Albums "Unbound Triumph" veröffentlicht, das am 17. Oktober 2025 über High Roller Records erscheinen wird.
'One With The Wind' kann hier zusammen mit einem Promo-Clip gestreamt werden.
One With The Wind
https://www.youtube.com/watch?v=YYdGt2lhOp0
