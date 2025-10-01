FILTCRAFT zum Dritten

Das australische Heavy-Metal-/Hard-Rock-Trio FILTCRAFT meldet sich mit neuem Material zurück. Am 17.10.2025 erscheint über Pitch Black Records der dritte Longplayer der Band mit dem Titel "Transmission Echo".



Nach ihren bisherigen Werken, die bereits durch eine Mischung aus klassischem Heavy Metal und kraftvollem Hard Rock aufhorchen ließen, will das Trio mit "Transmission Echo" den nächsten Schritt gehen.





"Transmission Echo" Trackliste:





01. Days

02. Talus

03. Lara

04. Anxiety Machine

05. Years

06. Spiral Stairway

07. Beside The Point

08. Turncoat Blues

09. Bottleneck

10. Transmission Echo

