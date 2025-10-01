FILTCRAFT zum Dritten
Das australische Heavy-Metal-/Hard-Rock-Trio FILTCRAFT meldet sich mit neuem Material zurück. Am 17.10.2025 erscheint über Pitch Black Records der dritte Longplayer der Band mit dem Titel "Transmission Echo".
Nach ihren bisherigen Werken, die bereits durch eine Mischung aus klassischem Heavy Metal und kraftvollem Hard Rock aufhorchen ließen, will das Trio mit "Transmission Echo" den nächsten Schritt gehen.
"Transmission Echo" Trackliste:
01. Days
02. Talus
03. Lara
04. Anxiety Machine
05. Years
06. Spiral Stairway
07. Beside The Point
08. Turncoat Blues
09. Bottleneck
10. Transmission Echo
Quelle:
- FILTCRAFT Facebook
Redakteur:
- Norman Wernicke
Tags:
- filtcraft transmission echo
