GENERATION STEEL mit neuem Frontmann
01.10.2025 | 18:43
Die Wetzlarer Heavy-Metal-Schmiede GENERATION STEEL hat einen neuen Mann am Mikrofon: Ab sofort übernimmt kein Geringerer als der schwedische Vokalist Mike Stark (u.a. FEANOR, STORMBURNER) den Gesangspart.
Stark gilt als echtes Schwergewicht in der Szene und soll den Teutonen-Metal der Band auf ein neues Level heben. Schon jetzt ist er intensiv in die Arbeiten am dritten Studioalbum eingebunden, das 2026 erscheinen und den 2023er Longplayer "Lionheart" beerben wird.
