BONGINATOR ehrt Tourbus mit eigenem Song
BONGINATOR hat einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album "Retrodeath" veröffentlicht, das am 24. Oktober 2025 über Testimony Records in allen Formaten erscheinen wird.
Mit der neuen Video-Single 'Short Ass Bus' feiert BONGINATOR ihr großes, böses, gelbes Tourfahrzeug. Die Death-Metal-Truppe aus New England hat Abel Abarca, Sänger der amerikanischen Hardcore-Maniacs BIG ASS TRUCK aus Inland Empire, Kalifornien, und Sänger Colin Richardson von ihren Groove-Brüdern IGNOMINIOUS zur Party eingeladen, und auch ihr solltet euch diesen Spaß auf keinen Fall entgehen lassen!
Schaut euch den Clip hier an:
Short Ass Bus
https://www.youtube.com/watch?v=lESDKVTiNik
- Quelle:
- Testimony Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- bonginator retrodeath short ass bus testimony records
