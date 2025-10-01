Neues Lauschfutter von MAUSOLEUM GATE

Nach acht Jahren Sendepause beehren uns auch die finnischen Heavy Metaller MAUSOLEUM GATE mit leichtem Kauzeinschlag wieder mit einem neuen Album. "Space, Rituals And Magick" heißt das gute Werk und erscheint am 14. November via Cruz Del Sur Music.

Einen ersten Song mit dem Titel 'Sacred Be Thy Throne' haben die Jungs bereits vor einigen Tagen online gestellt. Reinhören lohnt!

Sacred Be Thy Throne

https://www.youtube.com/watch?v=TBDbBoZAJL4