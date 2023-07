SILVER BULLET: Hommage an JUDAS PRIEST

Die Finnen SILVER BULLET haben im Januar diesen Jahres ihr aktuelles Studioalbum "Shadowfall" weltweit via Reaper Entertainment veröffentlicht. Heute meldet sich die Band mit einer neuen digitalen Single zurück, und zwar mit dem JUDAS PRIEST-Cover 'Night Crawler'.

Damit haben die Kraftmetaller von SILVER BULLET eine - wie ich finde - doch sehr schmucke Coverversion aus dem Hut gezaubert.

Die Band kommentiert:

"Bulletheads! Es ist schon eine Weile her, dass wir etwas veröffentlicht haben. Während wir unser nächstes Album schreiben, wollten wir euch etwas Neues zum Hören geben. Judas Priest war schon immer ein sehr großer Einfluss für uns. Tiptons und KKs Gitarrenarbeit und die ikonische Stimme von Rob Halford sind wirklich die Essenz des Heavy Metal. Painkiller ist eines der besten Metal-Alben aller Zeiten, und mit unserer Version des Klassikers "Night Crawler" wollten wir diese großen Meister des Metals ehren, wobei wir dem ursprünglichen Geist des Songs treu geblieben sind, ihm aber einen Hauch von Silver Bullet hinzugefügt haben. Play it loud and stay Metal!"

Ihr wollt euch selbst ein Bild davon machen? Bitte schön:

Night Crawler

https://www.youtube.com/watch?v=gWrl63Mhl0s