SHORES OF NULL und CONVOCATION: Splitalbum im Stream
20.11.2025 | 23:10
Das Splitalbum "Latitudes Of Sorrow" von SHORES OF NULL aus Italien und CONVOCATION aus Finnland, das morgen am 21. November auf den Markt kommt, kann im Stream angehört werden.
https://www.youtube.com/watch?v=g-lxBp5pfho
- Asher Media Relations
- Stefan Kayser
- shores of null convocation latitudes of sorrow stream
