AITTALA: Clip und neuer Bassist
20.11.2025 | 23:23
Die Metalband AITTALA aus den USA meldet mit dem Bassisten Dane Taylor einen Neuzugang. Außerdem gibt es einen Textclip zum Titelstück der EP "Ill-Gotten Gains", die am morgigen 21. November herauskommt.
https://www.youtube.com/watch?v=IjlP92y_sQg
- Asher Media Relations
- Stefan Kayser
- aittala ill-gotten gains dane taylor
