AITTALA: Clip und neuer Bassist

Die Metalband AITTALA aus den USA meldet mit dem Bassisten Dane Taylor einen Neuzugang. Außerdem gibt es einen Textclip zum Titelstück der EP "Ill-Gotten Gains", die am morgigen 21. November herauskommt.







https://www.youtube.com/watch?v=IjlP92y_sQg

