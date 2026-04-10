SEVENDUST: Headliner-Tour durch die EU und UK bestätigt
Am 1.Mai erscheint via Napalm Records das neue Album "One" von SEVENDUST. Nun hat die Band dazu eine Headlinertour angekündigt.
Dies sind die Termine:
November 25th - Hamburg, GER
November 26th - Köln, GER
November 27th - München, GER
November 29th - Tilburg, NL
November 30th - Paris, FRA
December 2nd - Norwich, UK
December 3rd - Wolverhampton, UK
December 6th - Newcastle, UK
December 7th - Glasgow, SCO
December 8th - Belfast, N.I.
December 9th - Dublin, IRE
December 11th - Bristol, UK
December 12th - Southampton, UK
December 13th - Nottingham, UK
December 14th - Manchester, UK
December 15th - London, UK
Der Ticketvorverkauf startet allgemeine Ticketverkauf beginnt am Mittwoch, dem 15. April, um 11:00 Uhr. Ticketinformationen und VIP-Pakete sind über die Band-Homepage zu finden.
Die Tracklist des Albums liest sich so:
1. One
2. Unbreakable
3. Is This The Real You
4. Threshold
5. We Won
6. Construct
7. Bright Side
8. The Drop
9. Blood Price
10. Misdirection
Das Album kann bereits vorbestellt werden.
