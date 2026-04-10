SEVENDUST: Headliner-Tour durch die EU und UK bestätigt

Am 1.Mai erscheint via Napalm Records das neue Album "One" von SEVENDUST. Nun hat die Band dazu eine Headlinertour angekündigt.



Dies sind die Termine:

November 25th - Hamburg, GER

November 26th - Köln, GER

November 27th - München, GER

November 29th - Tilburg, NL

November 30th - Paris, FRA

December 2nd - Norwich, UK

December 3rd - Wolverhampton, UK

December 6th - Newcastle, UK

December 7th - Glasgow, SCO

December 8th - Belfast, N.I.

December 9th - Dublin, IRE

December 11th - Bristol, UK

December 12th - Southampton, UK

December 13th - Nottingham, UK

December 14th - Manchester, UK

December 15th - London, UK



Der Ticketvorverkauf startet allgemeine Ticketverkauf beginnt am Mittwoch, dem 15. April, um 11:00 Uhr. Ticketinformationen und VIP-Pakete sind über die Band-Homepage zu finden.



Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. One

2. Unbreakable

3. Is This The Real You

4. Threshold

5. We Won

6. Construct

7. Bright Side

8. The Drop

9. Blood Price

10. Misdirection

Das Album kann bereits vorbestellt werden.