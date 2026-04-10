CASTLE RAT: Musikvideo zum Song 'Siren' veröffentlicht

Die okkulten Doom-Metaller von CASTLE RAT aus Brooklyn haben ein Musikvideo zum Song 'Siren' veröffentlicht. Der Track ist auf dem Album "The Bestiary" zu finden, welches am 19.09.2025 erschienen ist. Das Video wurde von Sängerin und Gitarristin "The Rat Queen" Riley Pinkerton selbst konzipiert und gedreht.



Zudem erschien vor wenigen Tagen die "KEXP-Session". Im Sommer wird die Band auf diversen Festivals in Europa zu sehen sein.



Am 17.04. wird eine limitierte "Zoetrope"-Vinyl-Version des Albums "The Bestiary" erscheinen, bevor am 29.05.2026 das Album neu auf CD und in zwei weiteren Vinyl-Editions veröffentlicht wird.



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

29.07.2026  (NO) Bergen, Beyond The Gates Festival

31.07.2026  (DK) Kopenhagen, Pumpehuset

01.08.2026  (DE) Wacken, Wacken Open Air

04.08.2026  (PL) Warschau, Hydrozahadka

06.08.2026  (CZ) Jaromer, Brutal Assault Festival

08.08.2026  (BE) Kortrijik, Alcatraz Festival

09.08.2026  (UK) Catton Hall, Bloodstock Festival

10.08.2026  (UK) Southampton, The 1865

12.08.2026  (DE) Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

13.08.2026  (DE) Marienthal, Hoflärm Festival

15.08.2026  (NL) Eindhoven, Dynamo Metal Fest

16.08.2026  (FR) Carhaix, Motocultor Festival

Quelle: Head Of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: castle rat neues musikvideo siren the bestiary kexp session festival 2026 open air 2026 zoetrope vinyl version the rat queen riley pinkerton