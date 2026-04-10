CASTLE RAT: Musikvideo zum Song 'Siren' veröffentlicht
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Die okkulten Doom-Metaller von CASTLE RAT aus Brooklyn haben ein Musikvideo zum Song 'Siren' veröffentlicht. Der Track ist auf dem Album "The Bestiary" zu finden, welches am 19.09.2025 erschienen ist. Das Video wurde von Sängerin und Gitarristin "The Rat Queen" Riley Pinkerton selbst konzipiert und gedreht.
Zudem erschien vor wenigen Tagen die "KEXP-Session". Im Sommer wird die Band auf diversen Festivals in Europa zu sehen sein.
Am 17.04. wird eine limitierte "Zoetrope"-Vinyl-Version des Albums "The Bestiary" erscheinen, bevor am 29.05.2026 das Album neu auf CD und in zwei weiteren Vinyl-Editions veröffentlicht wird.
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
29.07.2026 (NO) Bergen, Beyond The Gates Festival
31.07.2026 (DK) Kopenhagen, Pumpehuset
01.08.2026 (DE) Wacken, Wacken Open Air
04.08.2026 (PL) Warschau, Hydrozahadka
06.08.2026 (CZ) Jaromer, Brutal Assault Festival
08.08.2026 (BE) Kortrijik, Alcatraz Festival
09.08.2026 (UK) Catton Hall, Bloodstock Festival
10.08.2026 (UK) Southampton, The 1865
12.08.2026 (DE) Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air
13.08.2026 (DE) Marienthal, Hoflärm Festival
15.08.2026 (NL) Eindhoven, Dynamo Metal Fest
16.08.2026 (FR) Carhaix, Motocultor Festival
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
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