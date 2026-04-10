DORNENREICH: Akustiktour für Ende 2026 angekündigt

Die Österreicher von DORNENREICH melden sich nach langer Zeit mit einer Tourankündigung zurück. Dabei handelt es sich um die Akustiktour "Unser Flügelschlag".



Die Band sagt dazu: "Nach längerer Zeit des Rückzugs - und im Fall von Gilvan zudem auch der Regeneration - markiert diese Tour eine ganz bewusst vollzogene Rückkehr. Für uns hat diese Konzertreise besonderes Gewicht, was euch ja bereits angesichts des Titels "Unser Flügelschlag" klar sein wird. Im Laufe der kommenden Monate werden unsere Gedanken und Gefühle hinter diesem Titel deutlicher werden.



Wir bereiten gerade ein sehr speziell gesponnenes und weitverzweigtes Set vor, das auch Live-Premieren von Stücken beinhalten wird, die für viele von euch eine wichtige Wegbegleitung waren und sind, wie wir wissen.



Worüber wir uns immens freuen, ist die schöne Fügung, dass wir auf dieser Reise erneut von unseren Freunden VINSTA begleitet werden. Nach einer längeren Bühnenpause werden sie die Tour mit ihrem weiter verfeinerten Akustikprogramm bereichern: hand- und herzgemachte Musik in alpinem Klanggewand.



In diesen immer zersplitterter werdenden Zeiten wird es kräftigend und schlicht wohltuend sein, im Kreise verwandter Seelen zusammenzukommen und die Tiefe des Lebens ins Zentrum zu stellen... so viel ist sicher.



Es erfüllt uns daher mit großer Freude, dass wir viele von euch im Rahmen dieser Tour wiedersehen werden."



Folgende Termine sind bestätigt:

05.11.2026 DE - Jena / Cafe Wagner

06.11.2026 DE - Hamburg / Martinskirche

07.11.2026 DE - Dortmund / Pauluskirche

08.11.2026 DE - Freiburg / Slow Club

26.11.2026 AT - Innsbruck / Pmk

27.11.2026 AT - Wien / Escape

28.11.2026 DE - Pfaffenhofen a. d. Ilm / Spitalskirche

29.11.2026 DE - Heilbronn / Nikolaikirche



Der Ticketvorverkauf ist bereits im vollen Gange.

Quelle: ww.flammentriebe.com Redakteur: Swen Reuter Tags: dornenreichm akustiktour 2026 unser fluegelschlag tour 2026 vinsta support