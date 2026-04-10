REXORIA und das Herz voller Trauer

Am 8. Mai 2026 veröffentlicht REXORIA das Album "Fallen Dimension". Es ist bereits das vierte Album der Band und erscheint via Black Lodge Records. Mit dem Video-Clip zu 'Heart Of Sorrow' gibt es eine weitere Vorab-Single. Auf dem Titel ist auch Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL) zu hören.



Heart Of Sorrow, feat. Johnny Gioeli







https://www.youtube.com/watch?v=bTGtPf3f4Sw

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: rexoria fallen dimension heart of sorrow feat johnny gioeli