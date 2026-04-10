REXORIA und das Herz voller Trauer
Kommentieren
10.04.2026 | 18:22
Am 8. Mai 2026 veröffentlicht REXORIA das Album "Fallen Dimension". Es ist bereits das vierte Album der Band und erscheint via Black Lodge Records. Mit dem Video-Clip zu 'Heart Of Sorrow' gibt es eine weitere Vorab-Single. Auf dem Titel ist auch Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL) zu hören.
Am 8. Mai 2026 veröffentlicht REXORIA das Album "Fallen Dimension". Es ist bereits das vierte Album der Band und erscheint via Black Lodge Records. Mit dem Video-Clip zu 'Heart Of Sorrow' gibt es eine weitere Vorab-Single. Auf dem Titel ist auch Johnny Gioeli (AXEL RUDI PELL) zu hören.
Heart Of Sorrow, feat. Johnny Gioeli
https://www.youtube.com/watch?v=bTGtPf3f4Sw
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- rexoria fallen dimension heart of sorrow feat johnny gioeli
0 Kommentare