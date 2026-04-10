IMMOLATION legt neues Video nach
Zum Releasetermin des neuen Albums "Descent" legt IMMOLATION, via Nuclear Blast Records, ein neues Musikvideo, zu 'Bend Towards The Dark', nach und präsentiert dieses auf den gemeinsamen YouTube-Kanälen von Band und Label.
"Descent" Trackliste:
01. These Vengeful Winds
02. The Ephemeral Curse
03. God's Last Breath
04. Adversary
05. Attrition
06. Bend Towards The Dark
07. Host
08. False Ascent
09. Banished
10. Descent
IMMOLATION - Bend Towards The Dark (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=ma9KpLwqZJs=RDma9KpLwqZJs&start_radio=1
