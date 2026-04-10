EVANESCENCE mit Albumankündigung und Musikvideo
EVANESCENCE hat für den 05.06.2026 das neue Album "Sanctuary" angekündigt und zeigt auf YouTube mit dem Song 'Who Will You Follow' auf was ich die Fans freuen dürfen.
Amy Lee zu dem Album:
"Die Arbeit an diesem Album hat über drei Jahre gedauert, und jetzt, wo ich es endlich in einem Rutsch durchhöre und kurz davor stehe, es der Welt zu präsentieren, bin ich so verdammt stolz auf jede einzelne Sekunde davon. Es ist überwältigend. Die Arbeit daran war für mich ein Ventil für so vieles, was sich falsch und außer Kontrolle anfühlt, und ein Ort, an dem ich durch die Kraft der Musik und der Verbundenheit Hoffnung entfachen konnte Gut, dass wir die Tour schon komplett geplant haben, sonst wüsste ich jetzt gar nicht, was ich mit mir anfangen sollte! Ich war völlig besessen davon. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans das hören."
Evanescence - Who Will You Follow (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=MoNhLJKLAyQ
