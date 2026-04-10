RVBANG 2026 - Lineup ist komplett!

Das Ergebnis des Bandvotings steht fest, die Freiburger Band MAD ERA erhielt die meisten Stimmen und sichert sich somit den letzten noch freien Slot im Billing und bringt modernen Nu Metal auf die Bühne in Balingen.

Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.



Musikalisch hat man rund um die beiden Headliner MICHAEL SCHENKER und OVERKILL wieder ein abwechslungsreiches Programm für Freunde der harten Gitarrenmusik zusammengestellt, bei dem für so ziemlich jeden Geschmack was dabei sein sollte.







Und hier das komplette Lineup auch nochmals in der Tagesverteilung:





Festival- und Tagestickets, sowie auch Campingtickets, könnt ihr unter diesem Link erwerben: https://rvbang.de/tickets

Für weitere Infos rund um das Festival checkt die offizielle Webseite vom RVBANG: https://rvbang.de/