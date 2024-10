SETYØURSAILS mag es gefährlich

Vom Album "Bad Blood", das am 12. April 2024 via Napalm Records erschienen ist, gibt es heute das Video zu 'Dangerous'.



Gleichzeitig kündigt SETYØURSAILS an, im April/Mai 2025 auf "Bad Blood" Headline-Tour zu gehen.



SETYØURSAILS auf "Bad Blood" Headline-Tour im April/Mai 2025:



24.04.25 DE - Wiesbaden / Schlachthof

25.04.25 DE - Osnabrück / Westwerk

26.04.25 DE - Hamburg / Bahnhof Pauli

08.05.25 DE - Nürnberg / Z-Bau

09.05.25 DE - München / Backstage

10.05.25 DE - Karlsruhe / Stadtmitte

16.05.25 DE - Köln / Gebäude 9

17.05.25 DE - Hannover / LUX

23.05.25 DE - Leipzig / Moritzbastei

24.05.25 DE - Berlin / Cassiopeia



Dangerous







https://www.youtube.com/watch?v=yYuJFjsXylQ

Quelle: Napalm Records