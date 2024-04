SETYØURSAILS befindet sich in schlechter Gesellschaft

Bevor am 12. April 2024 via Napalm Records mit "Bad Blood" das zweite Studioalbum der Band erscheint, gibt es noch ein neues Video zu 'Bad Company' auf die Ohren.



Gerne weisen wir auch noch einmal auf die erste Headliner-Tour hin, die ebenfals am 12. April startet:



"UNITE & CONQUER" CO-HEADLINE TOUR 2024:

SETYØURSAILS & RISING INSANE + special guest: VINTA



12.04.24 DE – Leipzig / Naumanns

13.04.24 DE – Oldenburg / Amadeus

14.04.24 DE – Berlin / Cassiopeia

19.04.24 DE – Rostock / M.A.U. Club

20.04.24 DE – Münster / Sputnik Cafe

21.04.24 DE – Köln / Gebäude 9

10.05.24 DE – Hamburg / Headcrash

11.05.24 DE – Hannover / Bei Chez Heinz

12.05.24 DE – Wiesbaden / Schlachthof

17.05.24 DE – München / Feierwerk

18.05.24 DE – Karlsruhe / Die Stadtmitte

19.05.24 DE – Nürnberg / Z-Bau



Bad Company







https://www.youtube.com/watch?v=nrx0vsHFGg4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: setyoursails bad blood bad company