SERENITY und TEMPERANCE auf Tour.

Im Februar geht SERENITY gemeinsam mit TEMPERANCE auf Europa-Tour. Als Support ist TULIP dabei



Hier die Tourdaten:



07.02.24 (DE) NÜRNBERG - Hirsch

08.02.24 (DE) BERLIN - Columbia Theater

09.02.24 (DE) HAMBURG - Logo

10.02.24 (DE) ESSEN - Turock

11.02.24 (UK) LONDON - Downstairs At The Dome

13.02.24 (DE) SAARBRÜCKEN - Garage

14.02.24 (DE) MÜNCHEN - Backstage

15.02.24 (HU) BUDAPEST - Barba Negra

16.02.24 (CZ) ZLIN - Master Of Rock Cafe

17.02.24 (DE) LEIPZIG - Hellraiser

18.02.24 (DE) HANNOVER - Musikzentrum

20.02.24 (DE) ASCHAFFENBURG - Coloss Saal

21.02.24 (FR) PARIS - O'Sullivans Backstage By The Mill

22.02.24 (NL) ENSCHEDE - Metropool

23.02.24 (BE) DIEST - Hell

24.02.24 (NL) UDEN - De Pul



