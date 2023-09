SERENITY mit neuer Single am Start

Am 27. Oktober 2023 erscheint via Napalm Records das neue Album "Nemesis AD" von SERENITY, heute gibt es mit 'Reflections (of AD)' eine weitere AAuskopplung.



Reflections (of AD)







https://www.youtube.com/watch?v=G38B-vTBiPs

