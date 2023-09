INDEATHERENCE: Neue Single 'Godspeed'

Aus Leipzig machen sich in diesem Jahr die Melodic-Deather INDEATHERENCE auf den Weg, um die Metalwelt mit dem Debüt "And From The Shadows They Shall Rise" zu erobern. Die große Besonderheit ist dabei, dass die Band mit einer Sängerin und einem Sänger operiert, dabei aber nicht etwa auf einen Mix aus Klargesang und Screams setzt, sondern einfach beide Personen am Mikrofon herrlich finster keifen lässt.

Wie das klingt, könnt ihr euch nun mit dem Video zur neuen Single 'Godspeed' zu Gemüte führen.

Das komplette Album gibt es dann ab dem 27. Oktober und natürlich werden auch wir pünktlich zum Release das Album ausführlich besprechen.

