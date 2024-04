SEPTICFLESH kündigt Tour an

Vom 3. Oktober bis 2. November 2024 wird sich SEPTICFLESH gemeinsam mit EQUILIBRIUM, SCAR OF THE SUN und OCEANS auf Europatour begeben.



Hier die Daten der MODERN PRIMITIVE TOUR 2024:



03.10. DE Hamburg - Gruenspan

04.10. BE Kortrijk – DVG Club

05.10. NL Drachten - Iduna

06.10. NL Hengelo - Metropool

08.10. FR Nilvange – Le Guelard Plus

09.10. DE Bochum - Matrix

10.10. FR Paris – Le Trabendo

11.10. FR La Roche-sur-Yon – Quai Metal

12.10. FR Vannes – L'Echonova

13.10. FR Toulouse – Le Metronum

15.10. PT Porto – Hard Club

16.10. PT Lissabon – Lisboa ao Vivo

17.10. ES Madrid - Nazca

18.10. ES Barcelona - Salamandra

19.10. FR Lyon – La Rayonne

20.10. CH Aarau - Kiff

22.10. IT Mailand – Legend Club

23.10. HR Zagreb - Boogaloo

24.10. HU Budapest – Analog Music Hall

25.10. AT Wien – Simm City

26.10. PL Wroclaw - Transformator

27.10. DE Nürnberg - Hirsch

28.10. DE Hanover - MusikZentrum

29.10. DE Heidelberg - Halle02

30.10. DE München - Backstage

31.10. CZ Zlin – Masters Of Rock Café

01.11. DE Leipzig - Hellraiser

02.11. DE Berlin – Orwo Haus

