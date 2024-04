Stoned From The Underground 2024: auch dieses Jahr hochkarätiger Einblick in die Szene

Das diesjährige Graduiertentreffen der Stoner-Doom-Psychedelic-Szene findet sich auch in diesem Jahr wieder am Alperstedter See nahe Erfurt zusammen. Wie bei so vielen Musikfestivals pausierte auch dieses Team zu den Corona-Zeiten, hat es aber glücklicherweise auch vermocht, wieder hochzufahren. Wobei man sich dabei auf eine treue Fangemeinde und immer wieder neue Interessierte und Kennerinnen stützen kann.

Das Stoned From The Underground (SFTU) findet in der Zeit vom 11.07.2024 bis zum 13.07.2024 statt. Ein zweiter Schwung an Bands wird am Freitag dieser Woche, den 05.04.2024 bekannt gegegeben.

Fest im Line Up steht bereits eine gute Mixtur aus Bands, die sich so zusammensetzt:

BISMUT

DAEVAR

EARTHBONG

EARTH TONGUE

EINS EINS EINS

GLASGOW COMA SCALE

GREENLEAF

HECKSPOILER

HIGH DESERT QUEEN

HIPPY DEATH CULT

LUCIFER STAR MACHINE

PSYCHLONA

RYR

SKRAECKOEDLAN

TOMMY AND THE TELEBOYS

THE PIGHOUNDS

ZERRE

Klar also, das hier Perlen eines breit aufgestellten Undergrounds-Genre-Mixes anzutreffen sind. Zu den Tix geht es hier entlang.