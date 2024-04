ZETRA und die Sternschnuppe

Am 13. September 2024 erscheintr via Nuclear Blast das selbstbetitelte Debütalbum von ZETRA. Mit dem neuesten Video zu 'Starfall' und dem bereits vor einiger Zeit veröffentlichen 'Sacrifice' könnt ihr euch einen Eindruck vom Schaffen ZETRAs machen.



"Zetra" Trackliste:



01. Suffer Eternally

02. Sacrifice

03. Starfall, feat. Serena Cherry

04. Mirror

05. Shatter The Mountain, feat. Sólveig Matthildur

06. Holy Malice

07. Inseparable

08. Gaia

09. Moonfall, feat. Gabriel Franco

10. Miracle



Starfall, feat. Serena Cherry (SVALBARD)







https://www.youtube.com/watch?v=H1BGZKAue08



Sacrifice





https://www.youtube.com/watch?v=W1Q1VSVXQaI