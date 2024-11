SEBASTIAN BACH und die Zukunft der Jugend

Von Album "Child Within the Man", das am 10. Mai 2024 via Reigning Phoenix Music erschienen ist, gibt es zu 'Future Of Youth' jetzt auch ein Musikvideo. Als Gast ist Gitarristin ORIANTHI zu sehen.



SEBASTIAN BACH kommentiert:

"Ich freue mich riesig, das Video zu diesem Song mit der Welt teilen zu können! Die Zusammenarbeit mit meiner Freundin Orianthi begann eigentlich schon vor vielen Jahren. 'Future Of Youth' ist nicht nur dank der involvierten Musikerinnen und Musiker ein Toptrack, sondern auch aufgrund des unschlagbaren Produzentenduos Elvis Baskette und Robert Ludwig und sein Refrain ist geradezu dazu gemacht, im Radio gespielt zu werden."



Um dem Songtitel noch mehr gerecht zu werden, trug obendrein der "Academy of the Arts Choir" aus BACHs neuester Wahlheimat Las Vegas, NV, zum Gelingen des Projekts bei.



SEBASTIAN BACH:

"Eines Tages einen richtigen Chor in einem Rockvideo auftreten zu lassen, war ein langgehegter Traum von mir. Dass wir nun sogar einen der besten Chöre des Landes für 'Future Of Youth' gewinnen konnten, unterstreicht die Botschaft des Songs perfekt. Die Zukunft der Jugend gehört eben der Jugend selbst und sonst niemandem!"



Future Of Yout, feat. ORIANTHI







https://www.youtube.com/watch?v=Jrfp1VLuXw0

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM)