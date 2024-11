G3 Live: Joe Satriani, Eric Johnson, Steve Vai

Die Original-Besetzung des G3-Tourkonzepts kehrt mit "Reunion Live" zurück, das am 31. Januar 2025 weltweit bei earMUSIC erscheint. Das Album fängt die Gitarrenmagie von Joe Satriani, Eric Johnson und Steve Vai auf ihrer ausverkauften US-Tour 2024 ein.



Der G3 All-Star Jam 'Crossroads' ist die erste Single-Auskopplung samt Video.



"G3 Live" Trackliste:



01. Gravitas (Vai)

02. Avalancha (Vai)

03. Little Pretty Intro (Vai)

04. Little Pretty (Vai)

05. Tender Surrender (Vai)

06. Zeus In Chains (Vai)

07. Teeth Of The Hydra (Vai)

08. For The Love Of God (Vai)

09. Land Of 1000 Dances (Johnson)

10. Righteous (Johnson)

11. Trail Of Tears (Johnson)

12. On-Ramp Improv (Johnson)

13. Freeway Jam (Johnson)

14. Desert Rose (Johnson)

15. Venus Reprise (Johnson)

16. Raspberry Jam Delta-V (Satriani)

17. Surfing With The Alien (Satriani)

18. Satch Boogie (Satriani)

19. Sahara (Satriani)

20. Nineteen Eighty (Satriani)

21. Big Bad Moon (Satriani)

22. Always With Me, Always With You (Satriani)

23. Sumer Song (Satriani)

24. Introductions

25. Crossroads (Encore Jam)

26. Spanish Castle Magic (Encore Jam)

27. Born To Be Wild (Encore Jam)



Crossroads







