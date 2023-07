SCAR SYMMETRY und der ultraterrestrische Chor

SCAR SYMMETRY hat das Video zu 'Xenotaph' aus ihrem aktuellen Album "The Singularity (Phase II - Xenotaph)" veröffentlicht.



Für 'Xenotaph' hat SCAR SYMMETRY die Hilfe von "The Ultraterrestrial Choir" in Anspruch genommen - ein 233 Stimmen starkes Ensemble, das aus Fans, Freunden und Familie aus der ganzen Welt besteht. Jedes Chormitglied wurde mit mehreren Spuren aufgenommen, so dass die Aufnahme aus buchstäblich Tausenden von Gesangsspuren besteht!



Xenotaph







https://www.youtube.com/watch?v=9XscNVozMgo

