SAVATAGE: Besondere Vinyl-Wiederveröffentlichung

Zu Ehren des verstorbenen Cross Oliva wird am 27. Oktober eine limitierte LP-Version des SAVATAGE-Live-Albums "Ghost In The Ruins" veröffentlich.

Das Schmuckstück erscheint über earMUSIC und nimmt die Fans mit auf eine unvergessliche Reise zurück in die Jahre 1987 bis 1990, aus der die Songs des Live-Albums stammen.

"Ghost In The Ruins" erscheint als Heavyweight-Doppel-LP auf orange/schwarz marmoriertem Vinyl in einem Gatefold-Cover mit schwarzen Innenhüllen.