LYNCH MOB mit neuem Video

Um ihrem "Babylon"-Album weiter Feuer zu machen, kredenzen uns die Musiker von LYNCH MOB in Form von 'Time After Time' einen weiteren Vorgeschmack.

Das Album erscheint am 20. Oktober über Frontiers Music.

Die "Babylon"-Tracklist:



01. Erase

02. Time After Time

03. Caught Up

04. I’m Ready

05. How You Fall

06. Million Miles Away

07. Let It Go

08. Fire Master

09. The Synner

10. Babylon