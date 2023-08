NERVOSA: neues Video

Am 29. September 2023 erscheint über Napalm Records die neue NERVOSA-Scheibe "Jailbreak". heute veröffentlicht die Band den Titeltrack,



Inzwischen haben wir auch die Trackliste für euch:



"Jailbreak" Trackliste:



01-Endless Ambition

02-Suffocare

03-Ungrateful

04-Seed Of Death

05-Jailbreak

06-Sacrifice

07-Behind The Wall

08-Kill Or Die

09-When The Truth Is A Lie (feat. Gary Holt)

10-Superstition Failed (feat. Lena Scissorhands)

11-Gates To The Fall

12-Elements Of Sin

13-Nail The Coffin



NERVOSA - Jailbreak





https://www.youtube.com/watch?v=_GgUoAN0NGQ