SARCATOR auf Tour

Die schwedischen Thrash/Death-Metaller SARCATOR haben ihre bevorstehende Osteuropa-Tour zusammen mit 1349, THE RUINS OF BEVERAST und den Labelkollegen VITRIOL angekündigt.

Die Tour mit dem Titel "The Wolf And The King" wird die Bands im Mai 2025 durch Polen, die Slowakei, Kroatien, Serbien, Griechenland, die Türkei, Bulgarien und Rumänien führen.