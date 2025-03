SANDNESS meldet sich zurück

Das italienische Hard Rock Power-Trio SANDNESS ist zurück mit seinem fünften Studioalbum "Vertigo", das am 16. Mai 2025 über Rockshots Records veröffentlicht wird.

Produziert, aufgenommen, gemischt und gemastert von Alessandro Del Vecchio in den Ivorytears Music Works Recording Studios (Italien), markiert das Album ein neues kreatives Kapitel für die Band, geprägt von persönlichen und beruflichen Veränderungen.

Bock, mal in die Vorab-Single 'Not Your Dog' reinzuhören? Here we go...

"Vertigo" Trackliste:



01-Per Aspera Ad Astra

01-The Match

01-Draw The Line

01-From Zero To Hero

01-Back For More

01-Midnight Dance

01-Rock'n'Roll High

01-Not Your Dog

01-Neverending Road

01-Train Of Time

Not Your Dog

https://www.youtube.com/watch?v=Hz2-TNx1JB0