PRO PAIN kündigt Studioaufnahmen an

Die Hardcorelegenden PRO PAIN haben angekündigt, dass es demnächst wieder ins Studio geht. Es stehen die Aufnahmen zum sechzehnten Langspieler, der New Yorker an.



Um diesen noch einen drauf zu setzen sind nun auch Tourtermine, für April, bekannt gegeben.





04.04.2025 Viersen (DE) | Rockschicht

05.04.2025 Lübeck (DE) | Rider's Cafe

11.04.2025 Durbuy (BE) | Durbuyrock

12.04.2025 Alkmaar (NL) | Herrie Hal 25









Quelle: PRO PAIN Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: pro pain